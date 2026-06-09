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«Я далёк от уровня Трея Янга». Вембаньяма — о статусе «злодея» для Нью-Йорка

«Я далёк от уровня Трея Янга». Вембаньяма — о статусе «злодея» для Нью-Йорка
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после третьего матча финальной серии плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (115:111, 1-2) ответил на вопрос, считает ли он комплиментом статус «злодея» в глазах местных болельщиков.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти

– Вы стали новым «злодеем» в городе. Можно ли считать это комплиментом?
– Надо думать. Но я далёк от уровня Трея Янга (улыбается), – приводит слова Вембаньямы Legion Hoops в социальной сети Х.

Напомним, в период выступления за «Атланту Хокс» Янг был одним из самых ненавистных игроков для поклонников нью-йоркского клуба.

В третьем матче серии Вембаньяма набрал 32 очка. Также в его активе восемь подборов и шесть передач.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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