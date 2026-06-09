«Я далёк от уровня Трея Янга». Вембаньяма — о статусе «злодея» для Нью-Йорка

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после третьего матча финальной серии плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (115:111, 1-2) ответил на вопрос, считает ли он комплиментом статус «злодея» в глазах местных болельщиков.

– Вы стали новым «злодеем» в городе. Можно ли считать это комплиментом?

– Надо думать. Но я далёк от уровня Трея Янга (улыбается), – приводит слова Вембаньямы Legion Hoops в социальной сети Х.

Напомним, в период выступления за «Атланту Хокс» Янг был одним из самых ненавистных игроков для поклонников нью-йоркского клуба.

В третьем матче серии Вембаньяма набрал 32 очка. Также в его активе восемь подборов и шесть передач.