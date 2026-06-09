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Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на пятом матче финала НБА из-за войны

Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на пятом матче финала НБА из-за войны
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на пятом матче финальной серии НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». По его словам, сейчас слишком много важных дел, включая войну.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас у нас очень много важных вопросов. Один из них — война», — приводит слова Трампа портал Basket News.

Ранее Трамп присутствовал на третьей игре серии в Нью-Йорке, на «Мэдисон Сквер Гарден», где «Спёрс» одержали победу (115:111), сократив отставание в серии до 1-2.

Напомним, пятый матч финала плей-офф НБА состоится в ночь на воскресенье, 14 июня, в Сан-Антонио на арене «Фрост Бэнк-центр».

Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
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