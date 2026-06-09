Разыгрывающий «Панатинаикоса» Нанн может получить $ 10 млн за переход в сборную Катара

30-летний американский защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн близок к подписанию пятилетнего соглашения о натурализации в сборной Катара. Об этом сообщает портал SDNA.

По информации инсайдера Харриса Ставру, сумма контракта может составить около $ 10 млн.

Сообщается, что Нанн пока не принял предложение, но в случае перехода сразу станет главной звездой сборной Катара, которая примет чемпионат мира по баскетболу 2027 года.

В прошедшем сезоне Евролиги американский защитник выступал в составе греческого «Панатинаикоса», набирая в среднем 18,3 очка, 2,7 подбора и 3,5 передачи за игру. Эти показатели позволили ему попасть во вторую символическую сборную Евролиги по итогам сезона-2025/2026.