Перкинс: Митч Джонсон помог Вембаньяме, изменив его роль в защите

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс высоко оценил решение главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Митча Джонсона изменить оборонительную роль французского центрового Виктора Вембаньямы в третьем матче финала НБА с «Нью-Йорк Никс» (115:111, 1-2).

«Митчу Джонсону нужно отдать должное, прошлой ночью он «защитил» Виктора Вембаньяму. Есть причина, почему мы не увидели Вемби уставшим, понимаете? Потому что на нём не лежала задача опекать Карла‑Энтони Таунса – это было главной темой обсуждений и серьёзной проблемой в первых двух играх.

Карл‑Энтони Таунс раскрывал слабости Вемби: каждый раз, получая мяч, Таунс проходил мимо Вембаньямы и эффективно действовал под кольцом. Никто в лиге так не делал. И как игроку тебе приходится отодвинуть своё эго. Я понимаю, что Митчу Джонсону было непросто сказать: «Вемби, нам нужно сделать то, что лучше для команды – мы поставим тебя на Джоша Харта», — приводит слова Перкинса NBA Courtside в социальной сети Х.