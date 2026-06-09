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Перкинс: Митч Джонсон помог Вембаньяме, изменив его роль в защите

Перкинс: Митч Джонсон помог Вембаньяме, изменив его роль в защите
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс высоко оценил решение главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Митча Джонсона изменить оборонительную роль французского центрового Виктора Вембаньямы в третьем матче финала НБА с «Нью-Йорк Никс» (115:111, 1-2).

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

«Митчу Джонсону нужно отдать должное, прошлой ночью он «защитил» Виктора Вембаньяму. Есть причина, почему мы не увидели Вемби уставшим, понимаете? Потому что на нём не лежала задача опекать Карла‑Энтони Таунса – это было главной темой обсуждений и серьёзной проблемой в первых двух играх.

Карл‑Энтони Таунс раскрывал слабости Вемби: каждый раз, получая мяч, Таунс проходил мимо Вембаньямы и эффективно действовал под кольцом. Никто в лиге так не делал. И как игроку тебе приходится отодвинуть своё эго. Я понимаю, что Митчу Джонсону было непросто сказать: «Вемби, нам нужно сделать то, что лучше для команды – мы поставим тебя на Джоша Харта», — приводит слова Перкинса NBA Courtside в социальной сети Х.

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