«Локомотив-Кубань» победил «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги

Сегодня, 9 июня, в Краснодаре состоялся четвёртый матч серии за третье место в рамках Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 91:85 (26:20, 24:24, 18:18, 23:23) в пользу краснодарской команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Зенита» стал американский разыгрывающий Ксавьер Мун. Ему удалось набрать 17 очков, сделать два подбора и отдать пять передач.

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. Представителю США удалось набрать 15 очков, сделать три подбора, а также отдать пять передач.