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Зенит — Локомотив-Кубань, результат матча 9 июня 2026, счет 91:85, Единая лига ВТБ в сезоне-2025/2026

«Локомотив-Кубань» победил «Зенит» и сравнял счёт в серии за третье место Единой лиги
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Сегодня, 9 июня, в Краснодаре состоялся четвёртый матч серии за третье место в рамках Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 91:85 (26:20, 24:24, 18:18, 23:23) в пользу краснодарской команды.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Ищенко - 16, Мартин - 15, Хантер - 14, Хаджибегович - 12, Темиров - 8, Мур - 4, Коновалов - 3, Самойленко - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мун - 17, Фрейзер - 14, Шаманич - 14, Мартюк - 10, Роберсон - 9, Воронцевич - 9, Щербенев - 7, Емченко - 4, Карасёв - 1, Вольхин, Узинский, Бако

Наиболее результативным игроком в составе «Зенита» стал американский разыгрывающий Ксавьер Мун. Ему удалось набрать 17 очков, сделать два подбора и отдать пять передач.

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. Представителю США удалось набрать 15 очков, сделать три подбора, а также отдать пять передач.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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