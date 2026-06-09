Тренер «Миннесоты» Финч: Энтони Эдвардс заметно улучшил свои атакующие навыки

Главный тренер команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч высоко оценил прогресс лидера команды Энтони Эдвардса, отметив улучшение атакующих навыков и влияние 24-летнего защитника на игру в защите.

«Думаю, он феноменально поработал над тем, чтобы улучшить свои атакующие навыки. Он совершает гораздо более эффективные и правильные броски в рамках командного движения. Одной из его слабых сторон было то, что он не всегда выбирал хорошие броски и иногда промахивался. Он был снайпером с большим количеством бросков, который не всегда попадал.

В защите он просто головная боль. Его габариты, размах рук, тайминг, активность – он везде успевает и совершает такие защитные действия, которых мы раньше не видели. Он буквально уничтожает среднюю дистанцию», — сказал Финч в интервью на YouTube-канале KFAN.

В регулярном сезоне-2025/2026 Эдвардс набирал в среднем 28,8 очка за игру, реализуя 48,9% бросков с игры и 39,9% трёхочковых.