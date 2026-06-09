Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 9 июня

Сегодня, 9 июня, состоялся четвёртый матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Результаты матча серии за третье место плей-офф Единой лиги 9 июня:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 91:85 (2-2).

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун. Ему удалось набрать 17 очков, сделать два подбора и отдать пять передач.

Таким образом, «Локомотив-Кубань» сравнял счёт в серии: 2-2. Решающий матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

В финальной серии плей-офф Единой лиги московский ЦСКА играет с казанским УНИКСом.