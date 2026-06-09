«Я никого не поставлю выше себя. Без вопросов». Леброн — о величайшем игроке в истории НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс заявил, что не поставил бы ни одного игрока в истории лиги выше себя.

«Я никого не выберу вместо себя. Без вопросов. Но думаю, Майкл сказал бы то же самое. Царствие небесное Коби – он сказал бы то же самое. Мэджик сказал бы то же самое. Бёрд сказал бы то же самое. Шак мог бы сказать то же самое. Великий Уилт. Карим. Не думаю, что кто-то из нас выбрал бы кого-то другого вместо себя. Если бы генеральный менеджер смотрел на всех нас и выбирал под первым номером драфта, ему было бы очень сложно не выбрать меня», – приводит слова Леброна издание Time.