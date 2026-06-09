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Тренер «Локомотива-Кубань» Томович: нам не нужны супермены, мы должны побеждать вместе

Тренер «Локомотива-Кубань» Томович: нам не нужны супермены, мы должны побеждать вместе
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Зенитом» (91:85, 2-2) в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Ищенко - 16, Мартин - 15, Хантер - 14, Хаджибегович - 12, Темиров - 8, Мур - 4, Коновалов - 3, Самойленко - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мун - 17, Фрейзер - 14, Шаманич - 14, Мартюк - 10, Роберсон - 9, Воронцевич - 9, Щербенев - 7, Емченко - 4, Карасёв - 1, Вольхин, Узинский, Бако

«Благодарен команде за настрой на сегодняшнюю игру – это именно та составляющая, о которой я много говорю по ходу плей-офф. Я рад, что смог достучаться до команды. «Зенит» – безусловно, сильный соперник. И сегодня мы полностью заслужили победу над ними благодаря тому, что здорово отрабатывали в каждом эпизоде, оставались командой даже во время рывков соперника. Нам не нужны супермены, бэтмены, какие-то ещё герои – мы должны побеждать вместе, за счёт командной игры. Теперь наша задача – провести заключительный матч сезона с таким же настроем, выйти и выложиться так, чтобы мы могли гордиться собой после финальной сирены», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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