Тренер «Локомотива-Кубань» Томович: нам не нужны супермены, мы должны побеждать вместе

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Зенитом» (91:85, 2-2) в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

«Благодарен команде за настрой на сегодняшнюю игру – это именно та составляющая, о которой я много говорю по ходу плей-офф. Я рад, что смог достучаться до команды. «Зенит» – безусловно, сильный соперник. И сегодня мы полностью заслужили победу над ними благодаря тому, что здорово отрабатывали в каждом эпизоде, оставались командой даже во время рывков соперника. Нам не нужны супермены, бэтмены, какие-то ещё герои – мы должны побеждать вместе, за счёт командной игры. Теперь наша задача – провести заключительный матч сезона с таким же настроем, выйти и выложиться так, чтобы мы могли гордиться собой после финальной сирены», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.