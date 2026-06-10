Тренер «Зенита» Вергун высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Локо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (85:91, 2-2) в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

«Хочу похвалить ребят за то, что играли до конца. То, что хотели сделать по-другому, сегодня объективно не получилось. Нужно сделать правильные выводы. У нас есть три дня. Осталась одна игра, по итогам которой решится эмоциональная составляющая концовки сезона для обеих команд. Мы рады, что у нас есть преимущество домашней площадки, верим, что прошедшие игры дали нам нужный опыт. Будем ждать поддержку наших болельщиков, уверен, что это станет нам серьёзной помощью», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.