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Тренер «Зенита» Вергун высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Локо»

Тренер «Зенита» Вергун высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Локо»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (85:91, 2-2) в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Ищенко - 16, Мартин - 15, Хантер - 14, Хаджибегович - 12, Темиров - 8, Мур - 4, Коновалов - 3, Самойленко - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мун - 17, Фрейзер - 14, Шаманич - 14, Мартюк - 10, Роберсон - 9, Воронцевич - 9, Щербенев - 7, Емченко - 4, Карасёв - 1, Вольхин, Узинский, Бако

«Хочу похвалить ребят за то, что играли до конца. То, что хотели сделать по-другому, сегодня объективно не получилось. Нужно сделать правильные выводы. У нас есть три дня. Осталась одна игра, по итогам которой решится эмоциональная составляющая концовки сезона для обеих команд. Мы рады, что у нас есть преимущество домашней площадки, верим, что прошедшие игры дали нам нужный опыт. Будем ждать поддержку наших болельщиков, уверен, что это станет нам серьёзной помощью», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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