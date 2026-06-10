Защитник «Зенита» Мун: мы должны выйти на последний матч и отдать всё

Американский разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун прокомментировал поражение от краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (85:91) в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Счёт в серии стал 2-2.

— Сегодня в игре обеих команд было особенно много взлётов и падений. Чего «Зениту» не хватило, чтобы одержать эту победу?

— Наша защита. Это то, на что мы обычно полагаемся. Сегодня этого оказалось недостаточно. Они получали любые броски, какие хотели. Забивали трёхочковые, проходили под кольцо. Так что нам просто нужно быть уверенными, что в пятой игре мы будем лучше действовать в защите.

— Насколько сложно найти мотивацию на пятую игру?

— Это несложно. Баскетбол — это наша работа. Так что мотивацию найти легко. Это последняя игра. Мы должны выйти на последний матч и отдать всё, что у нас есть, — приводит слова Муна официальный сайт петербургского клуба.