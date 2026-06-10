Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ты хочешь говорить об IQ? Могу поставить свой IQ против твоего». Стивен Эй Смит — Трампу

«Ты хочешь говорить об IQ? Могу поставить свой IQ против твоего». Стивен Эй Смит — Трампу
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Стивен Эй Смит ответил на высказывание президента США Дональда Трампа, который ранее назвал его человеком с низким уровнем интеллекта.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

«Ты хочешь поговорить об IQ? Я могу сказать, что могу поставить свой IQ против твоего. У меня есть кое-что получше: я могу спросить тебя, почему ты бегал от меня весь последний год с тех пор, как я попросил тебя поговорить со мной. Я могу попросить тебя поспорить со мной, раз ты думаешь, что ты тот самый парень. Мы можем пойти разными путями», — сказал Смит в эфире телепередачи First Take.

Напомним, президент США Дональд Трамп посетил третий матч финала НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (111:115, 2-2).

Материалы по теме
Трамп переписал историю НБА, но был встречен свистом. Публика не оценила его визит
Видео
Трамп переписал историю НБА, но был встречен свистом. Публика не оценила его визит
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android