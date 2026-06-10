«Ты хочешь говорить об IQ? Могу поставить свой IQ против твоего». Стивен Эй Смит — Трампу

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Стивен Эй Смит ответил на высказывание президента США Дональда Трампа, который ранее назвал его человеком с низким уровнем интеллекта.

«Ты хочешь поговорить об IQ? Я могу сказать, что могу поставить свой IQ против твоего. У меня есть кое-что получше: я могу спросить тебя, почему ты бегал от меня весь последний год с тех пор, как я попросил тебя поговорить со мной. Я могу попросить тебя поспорить со мной, раз ты думаешь, что ты тот самый парень. Мы можем пойти разными путями», — сказал Смит в эфире телепередачи First Take.

Напомним, президент США Дональд Трамп посетил третий матч финала НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (111:115, 2-2).