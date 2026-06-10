Винс Хантер высказался о победе «Локомотива-Кубань» в четвёртом матче серии с «Зенитом»

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Винс Хантер прокомментировал победу в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (91:85, 2-2).

— Ты выглядишь, как терминатор, с этими мешками льда вокруг колен и плечей.

— Сочту за комплимент, спасибо. Вы ведь знаете мой стиль игры: я часто бросаюсь на пол за мячом, даю много жёсткого контакта, получаю много жёсткого контакта. Так что эти мешки со льдом – обычная для меня картина под конец сезона.

— Что скажешь о результате?

— С нашей стороны была хорошая игра. Мы чётко следовали предматчевому плану, и в концовке наша жёсткость и концентрация принесла результат. В таких матчах, когда то одна команда совершает рывок, то другая, обычно побеждает тот, кому чаще удаётся удачно отобороняться. «Зенит» – сильный и опытный соперник. Мы знали, что они будут совершать рывки, и смогли эти рывки удержать под контролем, — приводит слова Хантера официальный сайт клуба.