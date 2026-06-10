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Винс Хантер высказался о победе «Локомотива-Кубань» в четвёртом матче серии с «Зенитом»

Винс Хантер высказался о победе «Локомотива-Кубань» в четвёртом матче серии с «Зенитом»
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Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Винс Хантер прокомментировал победу в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (91:85, 2-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Ищенко - 16, Мартин - 15, Хантер - 14, Хаджибегович - 12, Темиров - 8, Мур - 4, Коновалов - 3, Самойленко - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мун - 17, Фрейзер - 14, Шаманич - 14, Мартюк - 10, Роберсон - 9, Воронцевич - 9, Щербенев - 7, Емченко - 4, Карасёв - 1, Вольхин, Узинский, Бако

— Ты выглядишь, как терминатор, с этими мешками льда вокруг колен и плечей.
— Сочту за комплимент, спасибо. Вы ведь знаете мой стиль игры: я часто бросаюсь на пол за мячом, даю много жёсткого контакта, получаю много жёсткого контакта. Так что эти мешки со льдом – обычная для меня картина под конец сезона.

— Что скажешь о результате?
— С нашей стороны была хорошая игра. Мы чётко следовали предматчевому плану, и в концовке наша жёсткость и концентрация принесла результат. В таких матчах, когда то одна команда совершает рывок, то другая, обычно побеждает тот, кому чаще удаётся удачно отобороняться. «Зенит» – сильный и опытный соперник. Мы знали, что они будут совершать рывки, и смогли эти рывки удержать под контролем, — приводит слова Хантера официальный сайт клуба.

Турнирная сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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