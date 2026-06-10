Игрок «Локомотива-Кубань» Хантер объяснил рывок «Зенита» в концовке матча

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Винс Хантер высказался о четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (91:85, 2-2).

— На что тренер обращал особое внимание в большом перерыве?

— Чтобы мы не снижали интенсивность и начали играть умнее. В первой половине мы несколько раз совершали ненужные фолы – тренер просил этого избегать. И думаю, во второй половине у нас получилось. После большого перерыва мы показали, наверное, свою лучшую защиту в нынешнем сезоне. Хорошо бы так же сыграть и в Петербурге.

— Но что тогда произошло в самой концовке, когда «Зенит» стремительно превратил «-20» в «-5»?

— Иногда бывает сложно вступать в интенсивную игру на последних минутах, да ещё когда соперник поймал кураж. Но я всё равно горжусь каждым нашим игроком – дело дошло до пятого матча, и мы добились этого все вместе, как команда. Многие думали, что счёт в серии 0-2 деморализует нас. Но мы отыгрались – и всё это с учётом того, как непросто бороться за третье место. Так что моё уважение каждому, кто выходил на площадку в этих матчах в составе нашей команды, — приводит слова Хантера официальный сайт клуба.