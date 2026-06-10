Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Локомотива-Кубань» Хантер объяснил рывок «Зенита» в концовке матча

Игрок «Локомотива-Кубань» Хантер объяснил рывок «Зенита» в концовке матча
Комментарии

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Винс Хантер высказался о четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (91:85, 2-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Ищенко - 16, Мартин - 15, Хантер - 14, Хаджибегович - 12, Темиров - 8, Мур - 4, Коновалов - 3, Самойленко - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мун - 17, Фрейзер - 14, Шаманич - 14, Мартюк - 10, Роберсон - 9, Воронцевич - 9, Щербенев - 7, Емченко - 4, Карасёв - 1, Вольхин, Узинский, Бако

— На что тренер обращал особое внимание в большом перерыве?
— Чтобы мы не снижали интенсивность и начали играть умнее. В первой половине мы несколько раз совершали ненужные фолы – тренер просил этого избегать. И думаю, во второй половине у нас получилось. После большого перерыва мы показали, наверное, свою лучшую защиту в нынешнем сезоне. Хорошо бы так же сыграть и в Петербурге.

— Но что тогда произошло в самой концовке, когда «Зенит» стремительно превратил «-20» в «-5»?
— Иногда бывает сложно вступать в интенсивную игру на последних минутах, да ещё когда соперник поймал кураж. Но я всё равно горжусь каждым нашим игроком – дело дошло до пятого матча, и мы добились этого все вместе, как команда. Многие думали, что счёт в серии 0-2 деморализует нас. Но мы отыгрались – и всё это с учётом того, как непросто бороться за третье место. Так что моё уважение каждому, кто выходил на площадку в этих матчах в составе нашей команды, — приводит слова Хантера официальный сайт клуба.

Турнирная сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Винс Хантер высказался о победе «Локомотива-Кубань» в четвёртом матче серии с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android