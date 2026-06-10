«Тут уже не нужна мотивация». Хантер — о предстоящем решающем матче «Локо» с «Зенитом»

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Винс Хантер высказался о предстоящем пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 12 июня. Счёт в серии — 2-2.

— Будешь как-то себя мотивировать к пятому матчу?

— Это последняя игра сезона, тут уже не нужна мотивация. Если чувствуешь, что нужны какие-то дополнительные поводы, чтобы правильно настроиться, то, наверное, лучше просто не ехать в Санкт-Петербург. Нам предстоит решающая игра за медали. Да, мы хотели биться за золотые, но раз уж мы оказались в этой серии, то теперь для нас важнее всего эта бронза. Мы хотим выиграть её для наших болельщиков, для клуба, для себя. И если мы сыграем в пятом матче с таким же сердцем и с такой же интенсивностью, как сегодня, то окажемся победителями – вне зависимости от того, чем обернётся игра и какой будет счёт, — приводит слова Хантера официальный сайт клуба.

«Локомотив-Кубань» одержал победу в четвёртом матче серии со счётом 91:85.