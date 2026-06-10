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Вембаньяма избежал наказания за фол в третьем матче финала НБА против «Нью‑Йорка»

Вембаньяма избежал наказания за фол в третьем матче финала НБА против «Нью‑Йорка»
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Центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма не получил технического фола за контакт с Джейленом Брансоном в третьем матче финальной серии НБА против «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает ESPN.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

Инцидент произошёл за 4 минуты 44 секунды до конца первой четверти, когда Вембаньяма толкнул Джейлена Брансона, после чего защитник «Никс» оказался на паркете. Судьи не зафиксировали нарушения, однако позже глава судейского департамента НБА Монти Маккатчен признал, что контакт был.

Лига рассмотрела эпизод на предмет возможного неспортивного фола, который мог стать для француза третьим в плей-офф и приблизить его к дисквалификации, однако в итоге ограничилась отсутствием санкций.

Счёт в серии до четырёх побед составляет 2:1 в пользу «Нью-Йорк Никс», а четвёртый матч состоится в среду на площадке в Нью-Йорке.

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