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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Финал Единой лиги: расписание на 10 июня

Финал Единой лиги: расписание на 10 июня
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В среду, 10 июня, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день финальной серии, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 10 июня:

УНИКС — ЦСКА — 19:30 мск (счёт в серии 0-3).

В первом матче, который состоялся 2 июня в Москве, армейцы с крупным счётом 91:63 обыграли казанцев, во второй встрече, что прошла 4 июня, ЦСКА вновь оказался сильнее — 102:89. А в третьей игре, состоявшейся 8 июня, клуб из Москвы укрепил лидерство в серии, выиграв со счётом 86:74. Противостояние продлится до четырёх побед.

В серии за третье место встречаются «Зенит» и «Локомотив-Кубань», отыгравшие уже три матча — счёт 2-1 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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