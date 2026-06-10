УНИКС — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть трансляцию 4-го матча финала Единой лиги

Сегодня, 10 июня, в 19:30 мск на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоится четвёртый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между казанским УНИКСом и московским ЦСКА.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча , следить за которой можно в матч-центре.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 10 июня 2026, среда. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Видеотрансляцию встречи проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте» и на официальном сайте турнира. Также посмотреть событие можно будет на платформе Okko.

В первых двух матчах, которые состоялись в Москве, армейцы одержали две победы (91:63, 102:89), поведя в серии до четырёх побед со счётом 2-0. В третьей игре ЦСКА укрепил своё лидерство, одержав победу со счётом 86:74.