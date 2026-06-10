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Где смотреть 4-й матч финала НБА 2026: Сан-Антонио Спёрс — Нью-Йорк Никс, кто покажет

Где смотреть 4-й матч финала НБА 2026: «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк», кто покажет
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В ночь с 10 на 11 июня на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт четвёртый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу команды из города, располагающегося на берегу Атлантического океана.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляцию встречи проведёт телеканал ESPN, также она будет доступна в мобильных приложениях НБА и ESPN. Официального показа финала НБА на территории Российской Федерации нет. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные и значимые события.

В первых двух матчах, которые прошли в Сан-Антонио, коллектив из Нью-Йорка одержал две победы — 105:95 и 105:104. Однако уже в третьей игре команда из Техаса одержала первую победу в серии со счётом 115:111.

Следите за финалом НБА на «Чемпионате»:
Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!
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Новости. Баскетбол
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