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Чемпион НБА Адетокунбо встретился с Дэвидом Бекхэмом и обменялся с ним майками

Чемпион НБА Адетокунбо встретился с Дэвидом Бекхэмом и обменялся с ним майками
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в составе «Милуоки Бакс», встретился с бывшим капитаном сборной Англии по футболу Дэвидом Бекхэмом, а также обменялся с ним майками.

Фото: Из личного архива Адетокунбо

Фото: Из личного архива Адетокунбо

Бекхэм провёл за сборную Англии 115 матчей и выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В его активе чемпионские титулы в Англии, Испании, Франции и победа в Лиге чемпионов 1999 года.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

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