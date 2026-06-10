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Инсайдер назвал главного претендента на подписание контракта с Яннисом Адетокунбо

Инсайдер назвал главного претендента на подписание контракта с Яннисом Адетокунбо
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Авторитетный американский инсайдер Марк Штейн сообщил о том, что клуб «Майами Хит» является главным претендентом на заключение контракта с 31-летним чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Милуоки Бакс» греком Яннисом Адетокунбо, который выступает на позиции тяжёлого форварда.

«Источники, близкие к ситуации, постоянно твердят, что, по их мнению, «Майами Хит» — это главный претендент на подписание контракта с Адетокунбо, но при этом продолжают говорить, что Яннис всё ещё подумывает о переходе в «Бостон».

Ходят слухи, что Адетокунбо в любом случае намерен остаться в Восточной конференции после 13 сезонов в «Милуоки», — написал Штейн в своём блоге.

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