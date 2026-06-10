На 95-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по баскетболу

На 95-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по баскетболу Владас Гарастас. Об этом сообщает пресс-служба литовского клуба «Жальгирис».

«От имени всей организации мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким тренера», — сказано в пресс-релизе «Жальгириса».

Напомним, Гарастас занимал пост главного тренера литовской команды с 1979 по 1989 год. Под его руководством «Жальгирис» трижды становился чемпионом СССР, стал победителем Межконтинентального кубка (1986), а также выходил в финал Кубка чемпионов ФИБА (1986). С 1989 по 1991 год Владас возглавлял советскую баскетбольную сборную. С 1991 по 2011 год — президент Литовской федерации баскетбола.