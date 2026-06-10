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Американец Хэйден Далтон продолжит выступать за «Уралмаш»

Американец Хэйден Далтон продолжит выступать за «Уралмаш»
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29-летний тяжёлый форвард екатеринбургского клуба «Уралмаш» американец Хэйден Далтон продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

«Форвард присоединился к нам в 2024 году, успел завоевать с командой Кубок России, а также был признан MVP «Финала четырёх». Идём к новым вершинам вместе!» — сказано в пресс-релизе.

В минувшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ американский форвард провёл 43 матча. В среднем за игру Хэйден набирал 9,8 очка, делал 4,6 подбора, а также отдавал 2,1 передачи за 25 минут на паркете. До перехода в «Уралмаш» Далтон выступал за «Самару».

Ранее президент «Уралмаша» рассказал о предстоящем изменении состава команды.

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