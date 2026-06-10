Мозгов: Дёмин — главный лидер российского баскетбола на данный момент

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов поделился мнением насчёт 20-летнего разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» соотечественника Егора Дёмина.

«Пока что Дёмин — конечно, главный лидер нашего баскетбола на данный момент, но думаю, что не он один. Спрос на наших игроков? Один человек в НБА — это небольшой спрос. Что имеем, с этим и работаем», — приводит слова Мозгова издание «Советский спорт».

Егор стал игроком «Бруклина» на драфте НБА в 2025 году, когда коллектив выбрал его под восьмым номером в первом раунде, что стало рекордом для представителей России. По итогам сезона-2025/2026 команда одержала 20 побед при 62 поражениях и заняла 13-е место в Восточной конференции.