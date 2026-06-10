Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мозгов: Дёмин — главный лидер российского баскетбола на данный момент

Мозгов: Дёмин — главный лидер российского баскетбола на данный момент
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов поделился мнением насчёт 20-летнего разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» соотечественника Егора Дёмина.

«Пока что Дёмин — конечно, главный лидер нашего баскетбола на данный момент, но думаю, что не он один. Спрос на наших игроков? Один человек в НБА — это небольшой спрос. Что имеем, с этим и работаем», — приводит слова Мозгова издание «Советский спорт».

Егор стал игроком «Бруклина» на драфте НБА в 2025 году, когда коллектив выбрал его под восьмым номером в первом раунде, что стало рекордом для представителей России. По итогам сезона-2025/2026 команда одержала 20 побед при 62 поражениях и заняла 13-е место в Восточной конференции.

Материалы по теме
Егор Дёмин не включён в число лучших новичков НБА. Справедливо?
Егор Дёмин не включён в число лучших новичков НБА. Справедливо?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android