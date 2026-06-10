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Леброн, Купер Флэгг и Кейтлин Кларк вошли в топ-100 самых влиятельных людей в спорте

Леброн, Купер Флэгг и Кейтлин Кларк вошли в топ-100 самых влиятельных людей в спорте
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Авторитетный американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года, упомянув в том числе представителей баскетбола.

Самые влиятельные люди в спорте в 2026 году по версии журнала Time из баскетбола:

  • Виктор Вембаньяма (центровой клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс»);
  • Леброн Джеймс (лёгкий форварда клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»);
  • Стефен Карри (разыгрывающий защитник клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз»);
  • Шей Гилджес-Александер (разыгрывающий защитник клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер»);
  • Купер Флэгг (лёгкий форварда клуба НБА «Даллас Маверикс»);
  • Шэмс Чарания (журналист и аналитик баскетбольного подраздела ESPN);
  • Бекки Хэммон (главный тренер клуба WNBA «Лас-Вегас Эйсес»);
  • Дон Стэйли (главный тренер клуба WNBA «Южная Каролина Геймкокс»);
  • Ннека Огвумике (тяжёлый форвард клуба WNBA «Лос-Анджелес Спаркс»);
  • Джейлен Брансон (разыгрывающий защитник клуба НБА «Нью-Йорк Никс»);
  • Кейтлин Кларк (защитница клуба WNBA «Индиана Фивер»);
  • Клара Ву Цай (совладелец клуба WNBA «Нью-Йорк Либерти»).
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