Леброн, Купер Флэгг и Кейтлин Кларк вошли в топ-100 самых влиятельных людей в спорте
Авторитетный американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года, упомянув в том числе представителей баскетбола.
Самые влиятельные люди в спорте в 2026 году по версии журнала Time из баскетбола:
- Виктор Вембаньяма (центровой клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс»);
- Леброн Джеймс (лёгкий форварда клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»);
- Стефен Карри (разыгрывающий защитник клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз»);
- Шей Гилджес-Александер (разыгрывающий защитник клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер»);
- Купер Флэгг (лёгкий форварда клуба НБА «Даллас Маверикс»);
- Шэмс Чарания (журналист и аналитик баскетбольного подраздела ESPN);
- Бекки Хэммон (главный тренер клуба WNBA «Лас-Вегас Эйсес»);
- Дон Стэйли (главный тренер клуба WNBA «Южная Каролина Геймкокс»);
- Ннека Огвумике (тяжёлый форвард клуба WNBA «Лос-Анджелес Спаркс»);
- Джейлен Брансон (разыгрывающий защитник клуба НБА «Нью-Йорк Никс»);
- Кейтлин Кларк (защитница клуба WNBA «Индиана Фивер»);
- Клара Ву Цай (совладелец клуба WNBA «Нью-Йорк Либерти»).
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