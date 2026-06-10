Леброн, Купер Флэгг и Кейтлин Кларк вошли в топ-100 самых влиятельных людей в спорте

Авторитетный американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года, упомянув в том числе представителей баскетбола.

Самые влиятельные люди в спорте в 2026 году по версии журнала Time из баскетбола: