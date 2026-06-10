Легионер баскетбольного ЦСКА назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу

Форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА француз Ливио Жан-Шарль назвал фаворита предстоящего чемпионата мира по футболу, а также любимых футболистов.

— Скоро начинается чемпионат мира по футболу. Кто твои фавориты?

— Конечно, Франция. Постараюсь смотреть, когда получится. Обычно я не смотрю футбол, только большие турниры, но матчи национальной команды — обязательно.

— Есть любимые игроки, команды?

— Мой отец всегда болел за Англию, но я 100% за Францию. Что касается игроков — Дезире Дуэ. Ещё поддерживаю Усмана Дембеле. Он не всегда хорош в сборной, но заслуживает уважения за то, какой потрясающий сезон проводит сейчас, — приводит слова Жан‑Шарля портал «Матч ТВ».