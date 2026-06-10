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В «Пари НН» отреагировали на слухи о задолженностях по заработной плате в клубе

В «Пари НН» отреагировали на слухи о задолженностях по заработной плате в клубе
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Генеральный директор баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Михаил Вельмужов категорично прокомментировал слухи о задолженностях по заработной плате в команде.

«Ознакомились с новостями, которые стали активно обсуждаться после инсайдерской информации от «Матч ТВ». Официально заявляю, что никаких задолженностей по заработной плате в БК «Пари Нижний Новгород» нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок. Инсайд оказался, скажем так, из тех, что живут своей жизнью и с реальностью не пересекаются от слова «совсем», — приводит слова Вельмужова пресс-служба клуба.

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