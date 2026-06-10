УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция 4-го матча финала Единой лиги ВТБ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 10 июня, в 19:30 мск на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоится четвёртый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между казанским УНИКСом и московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 10 июня 2026, среда. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за которой можно в матч-центре.

Видеотрансляцию встречи проведёт телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир также будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте», на официальном сайте турнира и на платформе Okko.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Первые два матча в Москве завершились победами армейцев (91:63, 102:89). Третья игра в Казани также осталась за ЦСКА (86:74).

В случае победы ЦСКА оформит чемпионский титул.