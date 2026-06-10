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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
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19:30 Мск
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УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция 4-го матча финала Единой лиги ВТБ начнётся в 19:30 мск

УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция 4-го матча финала Единой лиги ВТБ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 10 июня, в 19:30 мск на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоится четвёртый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между казанским УНИКСом и московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за которой можно в матч-центре.

Видеотрансляцию встречи проведёт телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир также будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте», на официальном сайте турнира и на платформе Okko.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Первые два матча в Москве завершились победами армейцев (91:63, 102:89). Третья игра в Казани также осталась за ЦСКА (86:74).

В случае победы ЦСКА оформит чемпионский титул.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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