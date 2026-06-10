Трей Янг: меня никогда в жизни не недооценивали так сильно, как сейчас

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Трей Янг заявил, что считает себя одним из самых недооценённых игроков НБА на данный момент.

«Меня никогда в жизни не недооценивали так сильно, как сейчас.

Даже в школе такого не было. Считал, что мог входить в топ-5 игроков своего класса. Как минимум должен был быть в десятке лучших. И, на мой взгляд, был лучшим разыгрывающим. Но в рейтинге оказался четвёртым. Так что, возможно, меня тогда немного недооценили. Но сейчас всё ощущается совсем иначе.

За эти годы я понял одну вещь: в медиа очень сильно влияет эффект последних событий. У меня самого есть подкаст, так что не пытаюсь свалить всё на журналистов. Понимаю, как это работает. Но фактор недавних результатов действительно играет огромную роль.

Представьте, что в следующем сезоне «Вашингтон Уизардс» станут лучшей командой Восточной конференции. Представьте, что тогда будут говорить люди. Поэтому не могу зацикливаться на том, что говорят сейчас, как бы меня это ни раздражало. И многое из того, что говорят обо мне, просто неправда.

Да, за последние полтора года я сыграл не так много матчей из-за травм, обмена и других обстоятельств. Но поверьте мне, я даже не достиг своего пика. Скорее всего, только вхожу в лучшие годы карьеры. Поэтому то, как сейчас обо мне говорят, кажется мне забавным.

Мне не терпится снова выйти на площадку. Знаю, что именно игра меняет отношение людей. Поэтому не могу зацикливаться на том, что обо мне думают сейчас. Мне нужно выйти и снова всё доказать», — приводит слова Янга аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.