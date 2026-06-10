Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в дебютном плей-офф

Бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА по количеству блок-шотов в дебютном розыгрыше плей-офф.

В третьем матче финальной серии с «Нью-Йорк Никс» француз записал на свой счёт три блок-шота. Благодаря этому общее количество блоков Вембаньямы в нынешнем плей-офф достигло 70.

Это лучший результат в истории лиги для игрока, проводящего свой первый плей-офф, с момента начала официального учёта блок-шотов в 1974 году. Предыдущее достижение принадлежало Дикембе Мутомбо, который в плей-офф 1994 года сделал 69 блок-шотов.

После трёх матчей финальной серии «Спёрс» уступает «Нью-Йорку» в серии со счётом 1-2.