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Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в дебютном плей-офф

Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в дебютном плей-офф
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Бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА по количеству блок-шотов в дебютном розыгрыше плей-офф.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

В третьем матче финальной серии с «Нью-Йорк Никс» француз записал на свой счёт три блок-шота. Благодаря этому общее количество блоков Вембаньямы в нынешнем плей-офф достигло 70.

Это лучший результат в истории лиги для игрока, проводящего свой первый плей-офф, с момента начала официального учёта блок-шотов в 1974 году. Предыдущее достижение принадлежало Дикембе Мутомбо, который в плей-офф 1994 года сделал 69 блок-шотов.

После трёх матчей финальной серии «Спёрс» уступает «Нью-Йорку» в серии со счётом 1-2.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
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