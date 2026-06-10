Экс-игрок НБА назвал слабую сторону Гилджес-Александера после выступления в плей-офф

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли считает, что плей-офф выявил слабые стороны лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера.

«Когда побеждаешь, тебя начинают ненавидеть. Считаю, что Шей — великолепный игрок и отличный скорер, но он не выдающийся атлет.

И сейчас стало видно, что в лиге есть немало игроков на позициях второго и третьего номеров, которые способны плотно его опекать и оказывать на него давление. А поскольку ему нужно набирать очки, он вынужден делать всё возможное, чтобы забивать. В том числе отталкивать защитников», — приводит слова Оукли аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

«Тандер» завершили регулярный сезон на первом месте с балансом в 64 победы и 18 поражений. В плей-офф «Оклахома» всухую прошла «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0). Однако в полуфинале команда уступила «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 3-4 в серии.