Пэрис Ли заявил, что УНИКС обязан показать максимум в четвёртом матче серии с ЦСКА

Американский разыгрывающий защитник УНИКСа Пэрис Ли поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 10 мая, в Казани на арене «Баскет-холл» в Казани.
«В среду мы обязаны сыграть с максимальной самоотдачей. Что бы ни происходило, должны предстать в наилучшем виде — перед нашими болельщиками и самими собой», — приводит слова Ли пресс-служба клуба.
Напомним, ЦСКА уверенно лидирует в финальной серии Единой лиги со счётом 3-0. В случае победы в четвёртом матче армейцы выиграют чемпионский титул.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.