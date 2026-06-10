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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Пэрис Ли заявил, что УНИКС обязан показать максимум в четвёртом матче серии с ЦСКА

Пэрис Ли заявил, что УНИКС обязан показать максимум в четвёртом матче серии с ЦСКА
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Американский разыгрывающий защитник УНИКСа Пэрис Ли поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 10 мая, в Казани на арене «Баскет-холл» в Казани.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В среду мы обязаны сыграть с максимальной самоотдачей. Что бы ни происходило, должны предстать в наилучшем виде — перед нашими болельщиками и самими собой», — приводит слова Ли пресс-служба клуба.

Напомним, ЦСКА уверенно лидирует в финальной серии Единой лиги со счётом 3-0. В случае победы в четвёртом матче армейцы выиграют чемпионский титул.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
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