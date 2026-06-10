Пэрис Ли заявил, что УНИКС обязан показать максимум в четвёртом матче серии с ЦСКА

Американский разыгрывающий защитник УНИКСа Пэрис Ли поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 10 мая, в Казани на арене «Баскет-холл» в Казани.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 10 июня 2026, среда. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В среду мы обязаны сыграть с максимальной самоотдачей. Что бы ни происходило, должны предстать в наилучшем виде — перед нашими болельщиками и самими собой», — приводит слова Ли пресс-служба клуба.

Напомним, ЦСКА уверенно лидирует в финальной серии Единой лиги со счётом 3-0. В случае победы в четвёртом матче армейцы выиграют чемпионский титул.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.