УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция четвёртого матча финала Единой лиги ВТБ началась

Сегодня, 10 июня, на стадионе «Баскет-холл» в Казани начался четвёртый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между казанским УНИКСом и московским ЦСКА.

Видеотрансляция встречи началась в 19:30 мск, её проводит телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир также доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте», на официальном сайте турнира и на платформе Okko.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за которой можно в матч-центре.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Первые два матча в Москве завершились победами армейцев (91:63, 102:89). Третья игра в Казани также осталась за ЦСКА (86:74).