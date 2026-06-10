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Темиров: многие думали, что мы андердоги и не выберемся с 0-2, но доказали обратное

Темиров: многие думали, что мы андердоги и не выберемся с 0-2, но доказали обратное
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Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров высказался перед решающим пятым матчем серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Счёт серии 2-2, поэтому скажу коротко: пусть все болельщики едут в Санкт-Петербург, а кто уже в Санкт-Петербурге, пусть обязательно приходят 12 июня и поддерживают нас, будем выигрывать.

Многие думали, что мы андердоги и не выберемся с 0-2, но доказали обратное — счёт в серии 2-2, и мы едем обратно на решающий матч.

Ещё раз скажу: болельщики — это наш настоящий шестой игрок. Спасибо, что так помогли нам на матчах в Краснодаре. Будем рады услышать вашу поддержку в Санкт-Петербурге 12-го», — приводит слова Темирова пресс-служба команды.

Решающий пятый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Победитель встречи выиграет бронзовые медали турнира.

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
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