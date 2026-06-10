Темиров: многие думали, что мы андердоги и не выберемся с 0-2, но доказали обратное

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров высказался перед решающим пятым матчем серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Счёт серии 2-2, поэтому скажу коротко: пусть все болельщики едут в Санкт-Петербург, а кто уже в Санкт-Петербурге, пусть обязательно приходят 12 июня и поддерживают нас, будем выигрывать.

Многие думали, что мы андердоги и не выберемся с 0-2, но доказали обратное — счёт в серии 2-2, и мы едем обратно на решающий матч.

Ещё раз скажу: болельщики — это наш настоящий шестой игрок. Спасибо, что так помогли нам на матчах в Краснодаре. Будем рады услышать вашу поддержку в Санкт-Петербурге 12-го», — приводит слова Темирова пресс-служба команды.

Решающий пятый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Победитель встречи выиграет бронзовые медали турнира.