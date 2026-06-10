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Гомельский назвал ключевой момент победы «Локомотива» над «Зенитом»

Гомельский назвал ключевой момент победы «Локомотива» над «Зенитом»
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о четвёртом матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Ищенко - 16, Мартин - 15, Хантер - 14, Хаджибегович - 12, Темиров - 8, Мур - 4, Коновалов - 3, Самойленко - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мун - 17, Фрейзер - 14, Шаманич - 14, Мартюк - 10, Роберсон - 9, Воронцевич - 9, Щербенев - 7, Емченко - 4, Карасёв - 1, Вольхин, Узинский, Бако

«Как и ожидалось, «Локо» добыл вторую подряд домашнюю победу и сравнял счёт — 2:2. Не нужно обращать внимание на сам финальный счёт матча (91:85). За четыре с половиной минуты до конца игры преимущество хозяев составляло 20 очков. Тренер «Локо» Томович выпустил на площадку резервистов, а те теряли мяч раз за разом. Отсюда и небольшое преимущество на табло после финальной сирены.

Главные события происходили раньше. Атака «Локо» была разнообразной и эффективной. Защита «Зенита» справилась с Муром, но не смогла сдержать Миллера, Мартина, Ищенко, Хантера и Хаджибеговича. Был момент, когда «Зенит» сократил разницу в счёте до трёх очков, но в атаке дважды промахнулся Воронцевич. После этого солировали только железнодорожники», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

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