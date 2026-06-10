Кущенко объяснил, почему финальная серия Единой лиги ВТБ складывается в пользу ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о ходе финальной серии турнира между ЦСКА и УНИКСом.

«ЦСКА показывает феноменальный баскетбол. Причём это связано не только с Мело Тримблом и Каспером Уэйром. Они показывают очень командный баскетбол и находятся в очень хорошем эмоциональном состоянии.

Чего не скажешь об УНИКСе. Второй финалист ярко сыграл в полуфинале, но команде не хватает ротации. Практически это стало проблемой уже в первом матче. Короткое расстояние до начала финала, перелёт и другие факторы сказались на команде.

УНИКС пытается добавлять в третьих и четвёртых четвертях, но ротации и функциональной подготовки ЦСКА хватает, чтобы удерживать победный результат. Посмотрите, каким ярким УНИКС был до Нового года. Команда обыгрывала практически всех, дважды победила ЦСКА дома. Но к самым важным матчам сезона функциональная ситуация оказалась неидеальной, и это немного расстраивает», — сказал Кущенко в прямом эфире матча.

На момент публикации матч продолжается, после двух четвертей ЦСКА ведёт с минимальным отрывом: 50-49. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию.