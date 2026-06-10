Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кущенко объяснил, почему финальная серия Единой лиги ВТБ складывается в пользу ЦСКА

Кущенко объяснил, почему финальная серия Единой лиги ВТБ складывается в пользу ЦСКА
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о ходе финальной серии турнира между ЦСКА и УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«ЦСКА показывает феноменальный баскетбол. Причём это связано не только с Мело Тримблом и Каспером Уэйром. Они показывают очень командный баскетбол и находятся в очень хорошем эмоциональном состоянии.

Чего не скажешь об УНИКСе. Второй финалист ярко сыграл в полуфинале, но команде не хватает ротации. Практически это стало проблемой уже в первом матче. Короткое расстояние до начала финала, перелёт и другие факторы сказались на команде.

УНИКС пытается добавлять в третьих и четвёртых четвертях, но ротации и функциональной подготовки ЦСКА хватает, чтобы удерживать победный результат. Посмотрите, каким ярким УНИКС был до Нового года. Команда обыгрывала практически всех, дважды победила ЦСКА дома. Но к самым важным матчам сезона функциональная ситуация оказалась неидеальной, и это немного расстраивает», — сказал Кущенко в прямом эфире матча.

На момент публикации матч продолжается, после двух четвертей ЦСКА ведёт с минимальным отрывом: 50-49. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию.

Материалы по теме
Их было не остановить! ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги
Их было не остановить! ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android