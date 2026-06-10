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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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УНИКС — ЦСКА, результат матча 10 июня 2026, счет 76:102, финал Единой лиги ВТБ — 2025/2026

ПБК ЦСКА — чемпион Единой лиги
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Сегодня, 10 июня, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между УНИКСом и ЦСКА. Со счётом 102:76 (27:20, 22:30, 12:24, 15:28) армейцы обыграли команду из Казани и стали чемпионами.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

В составе московской команды отличились два разыгрывающих защитника — Каспер Уэйр, набравший 22 очка, сделавший один подбор, пять передач при коэффициенте эффективности «+24», а также Мело Тримбл, записавший в свой актив 23 очка, четыре подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+23».

В составе УНИКСа лучшим стал американский защитник Элайджа Стюарт, заработавший 20 очков, сделавший два подбора, три передачи, один перехват и два блок-шота при одной потере с коэффициентом эффективности «+19».

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
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