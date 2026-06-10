ПБК ЦСКА — чемпион Единой лиги

Сегодня, 10 июня, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между УНИКСом и ЦСКА. Со счётом 102:76 (27:20, 22:30, 12:24, 15:28) армейцы обыграли команду из Казани и стали чемпионами.

В составе московской команды отличились два разыгрывающих защитника — Каспер Уэйр, набравший 22 очка, сделавший один подбор, пять передач при коэффициенте эффективности «+24», а также Мело Тримбл, записавший в свой актив 23 очка, четыре подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+23».

В составе УНИКСа лучшим стал американский защитник Элайджа Стюарт, заработавший 20 очков, сделавший два подбора, три передачи, один перехват и два блок-шота при одной потере с коэффициентом эффективности «+19».