ЦСКА стал чемпионом Единой лиги в третий раз подряд

Московский ЦСКА в третий раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В четвёртом матче финальной серии армейцы в Казани разгромили УНИКС со счётом 102:76 и завершили противостояние со счётом 4-0.

По ходу встречи казанцы выиграли первую четверть и лидировали с двузначным преимуществом, однако гости сумели переломить ход игры ещё до большого перерыва. Во второй половине ЦСКА резко прибавил в защите, позволив сопернику набрать лишь 27 очков за две четверти, и довёл матч до крупной победы.

УНИКС, в свою очередь, завоевал шестое серебро в своей истории. В активе команды одно чемпионство — в сезоне-2022/2023.