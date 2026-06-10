ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги, победившим в финальной серии со счётом 4-0

Московский ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось выиграть финальную серию плей-офф со счётом 4-0. Армейцы оформили чемпионство, не проиграв УНИКСу ни одного матча в решающем противостоянии сезона.

Ранее в истории Единой лиги ВТБ команды неоднократно побеждали в финалах всухую, однако это происходило в эпоху, когда чемпион определялся в сериях до трёх побед. ЦСКА выигрывал финалы со счётом 3-0 в сезоне-2016/2017, сезоне-2018/2019 и сезоне-2020/2021.

В нынешнем плей-офф ЦСКА обыграл УНИКС во всех четырёх матчах. Игры в Москве на домашней площадке закончились со счётом 91:63 и 102:89. На паркете в Казани — 86:74, 102:76.