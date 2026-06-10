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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги, победившим в финальной серии со счётом 4-0

ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги, победившим в финальной серии со счётом 4-0
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Московский ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось выиграть финальную серию плей-офф со счётом 4-0. Армейцы оформили чемпионство, не проиграв УНИКСу ни одного матча в решающем противостоянии сезона.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

Ранее в истории Единой лиги ВТБ команды неоднократно побеждали в финалах всухую, однако это происходило в эпоху, когда чемпион определялся в сериях до трёх побед. ЦСКА выигрывал финалы со счётом 3-0 в сезоне-2016/2017, сезоне-2018/2019 и сезоне-2020/2021.

В нынешнем плей-офф ЦСКА обыграл УНИКС во всех четырёх матчах. Игры в Москве на домашней площадке закончились со счётом 91:63 и 102:89. На паркете в Казани — 86:74, 102:76.

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