ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги, победившим в финальной серии со счётом 4-0
Поделиться
Московский ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось выиграть финальную серию плей-офф со счётом 4-0. Армейцы оформили чемпионство, не проиграв УНИКСу ни одного матча в решающем противостоянии сезона.
Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич
Ранее в истории Единой лиги ВТБ команды неоднократно побеждали в финалах всухую, однако это происходило в эпоху, когда чемпион определялся в сериях до трёх побед. ЦСКА выигрывал финалы со счётом 3-0 в сезоне-2016/2017, сезоне-2018/2019 и сезоне-2020/2021.
В нынешнем плей-офф ЦСКА обыграл УНИКС во всех четырёх матчах. Игры в Москве на домашней площадке закончились со счётом 91:63 и 102:89. На паркете в Казани — 86:74, 102:76.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2026
-
21:58
-
21:53
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:34
-
21:26
-
20:42
-
19:42
-
19:30
-
19:26
-
18:29
-
18:11
-
17:36
-
17:25
-
16:30
-
15:10
-
14:48
-
14:08
-
13:33
-
12:20
-
11:22
-
11:00
-
10:24
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:05