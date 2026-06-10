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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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19:30 Мск
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ЦСКА завоевал 13-й чемпионский титул в Единой лиге

ЦСКА завоевал 13-й чемпионский титул в Единой лиге
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Московский ЦСКА завоевал 13-й чемпионский титул в истории Единой лиги ВТБ. В четвёртом матче финальной серии армейцы в Казани обыграли УНИКС со счётом 102:76 и завершили серию со счётом 4-0.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

В первых двух матчах финала, которые состоялись в Москве, армейцы одержали две победы (91:63, 102:89), поведя в серии до четырёх побед со счётом 2-0. В третьей игре ЦСКА укрепил своё лидерство, одержав победу со счётом 86:74.

УНИКС завершил серию без побед. Казанцы завоевали шестое серебро в истории Единой лиги ВТБ. В активе команды одно чемпионство — в сезоне-2022/2023.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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