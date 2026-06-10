ЦСКА завоевал 13-й чемпионский титул в Единой лиге

Московский ЦСКА завоевал 13-й чемпионский титул в истории Единой лиги ВТБ. В четвёртом матче финальной серии армейцы в Казани обыграли УНИКС со счётом 102:76 и завершили серию со счётом 4-0.

В первых двух матчах финала, которые состоялись в Москве, армейцы одержали две победы (91:63, 102:89), поведя в серии до четырёх побед со счётом 2-0. В третьей игре ЦСКА укрепил своё лидерство, одержав победу со счётом 86:74.

УНИКС завершил серию без побед. Казанцы завоевали шестое серебро в истории Единой лиги ВТБ. В активе команды одно чемпионство — в сезоне-2022/2023.

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