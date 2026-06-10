«Очень горжусь Андреасом и клубом». Итудис поздравил ЦСКА с чемпионством

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поздравил московский клуб с победой в Единой лиге ВТБ и отдельно отметил работу нынешнего наставника армейцев Андреаса Пистиолиса.

«Поздравляю Андреаса, Андрея Ватутина, Наташу [Фураеву] и всех, кто связан с клубом. Я очень горжусь Андреасом. Для болельщиков ЦСКА это было доминирование. Причём не только в этом сезоне, а на протяжении всего времени с тех пор, как Андреас возглавил команду.

Очень горжусь Андреасом и клубом ЦСКА. Поздравляю», — сказал Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 4-0 и стали первым клубом в истории турнира, которому удалось выиграть финал всухую в формате серии до четырёх побед.