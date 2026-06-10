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Базаревич: ЦСКА заслуженно стал чемпионом, хорошо использовал уязвимости УНИКСа

Базаревич: ЦСКА заслуженно стал чемпионом, хорошо использовал уязвимости УНИКСа
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что ЦСКА заслуженно стал чемпионом Единой лиги ВТБ, поскольку хорошо подготовился к финалу и знал, как нейтрализовать лидеров УНИКСа.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«В первую очередь, конечно, хотелось бы ЦСКА поздравить с прямо более чем заслуженным чемпионством. Они совершенно хорошо подготовились к финалу. У них на это было, конечно, побольше времени. И они очень хорошо знали, во что играют, как нейтрализовывать лидеров соперника и, в общем, использовать уязвимости УНИКСа.

Как раз в тот момент, когда они убирали сильные стороны, например двойное нападение на больших УНИКСа играли и оставляли одного игрока, всегда у казанцев был кто-то без броска на площадке. Это как пример.

Ну и, честно говоря, любое чемпионство — это сложно, невозможно без спадов сезон пройти. Но, наверное, как-то поменьше у ЦСКА было проблем, чем у остальных команд, которые претендовали на какие-то места в лиге», — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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