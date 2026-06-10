Базаревич: ЦСКА заслуженно стал чемпионом, хорошо использовал уязвимости УНИКСа

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что ЦСКА заслуженно стал чемпионом Единой лиги ВТБ, поскольку хорошо подготовился к финалу и знал, как нейтрализовать лидеров УНИКСа.

«В первую очередь, конечно, хотелось бы ЦСКА поздравить с прямо более чем заслуженным чемпионством. Они совершенно хорошо подготовились к финалу. У них на это было, конечно, побольше времени. И они очень хорошо знали, во что играют, как нейтрализовывать лидеров соперника и, в общем, использовать уязвимости УНИКСа.

Как раз в тот момент, когда они убирали сильные стороны, например двойное нападение на больших УНИКСа играли и оставляли одного игрока, всегда у казанцев был кто-то без броска на площадке. Это как пример.

Ну и, честно говоря, любое чемпионство — это сложно, невозможно без спадов сезон пройти. Но, наверное, как-то поменьше у ЦСКА было проблем, чем у остальных команд, которые претендовали на какие-то места в лиге», — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.