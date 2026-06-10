ЦСКА всухую победил УНИКС в финальной серии Единой лиги

Московский клуб ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, одержав победу над УНИКСом в финальной серии со счётом 4-0.

Армейцы выиграли оба домашних матча в Москве со счётом 91:63 и 102:89. После этого команда Андреаса Пистиолиса дважды победила в Казани — 86:74 и 102:76.

Таким образом, ЦСКА не позволил УНИКСу одержать побед в финальной серии и впервые в истории турнира выиграл финал со счётом 4-0 в формате серии до четырёх побед.

Для московского клуба этот титул стал 13-м в Единой лиге. По итогам сезона армейцы также завершили плей-офф с единственным поражением, которое потерпели в полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань».