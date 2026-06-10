Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА всухую победил УНИКС в финальной серии Единой лиги

ЦСКА всухую победил УНИКС в финальной серии Единой лиги
Комментарии

Московский клуб ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, одержав победу над УНИКСом в финальной серии со счётом 4-0.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

Армейцы выиграли оба домашних матча в Москве со счётом 91:63 и 102:89. После этого команда Андреаса Пистиолиса дважды победила в Казани — 86:74 и 102:76.

Таким образом, ЦСКА не позволил УНИКСу одержать побед в финальной серии и впервые в истории турнира выиграл финал со счётом 4-0 в формате серии до четырёх побед.

Для московского клуба этот титул стал 13-м в Единой лиге. По итогам сезона армейцы также завершили плей-офф с единственным поражением, которое потерпели в полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань».

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Материалы по теме
Их было не остановить! ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги
Их было не остановить! ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android