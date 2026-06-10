ЦСКА впервые с сезона-2020/2021 выиграл финальную серию Единой лиги всухую

Московский ЦСКА впервые с сезона-2020/2021 выиграл финальную серию Единой лиги ВТБ всухую. В четвёртом матче армейцы в Казани обыграли УНИКС со счётом 102:76 и завершили серию со счётом 4-0.

В сезоне-2020/2021 ЦСКА также обыграл УНИКС в финальной серии, но тогда серия проходила до трёх побед и завершилась со счётом 3-0. Счёт 4-0 в финале Единой лиги случился впервые.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл (23 очка). Каспер Уэйр набрал 22 очка и сделал пять передач. Антониус Кливленд (11), Иван Ухов (10) и Ливио Жан-Шарль (10) также набрали двузначное количество очков.