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ЦСКА впервые с сезона-2020/2021 выиграл финальную серию Единой лиги всухую

ЦСКА впервые с сезона-2020/2021 выиграл финальную серию Единой лиги всухую
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Московский ЦСКА впервые с сезона-2020/2021 выиграл финальную серию Единой лиги ВТБ всухую. В четвёртом матче армейцы в Казани обыграли УНИКС со счётом 102:76 и завершили серию со счётом 4-0.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

В сезоне-2020/2021 ЦСКА также обыграл УНИКС в финальной серии, но тогда серия проходила до трёх побед и завершилась со счётом 3-0. Счёт 4-0 в финале Единой лиги случился впервые.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл (23 очка). Каспер Уэйр набрал 22 очка и сделал пять передач. Антониус Кливленд (11), Иван Ухов (10) и Ливио Жан-Шарль (10) также набрали двузначное количество очков.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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