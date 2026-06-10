В плей-офф-2026 ЦСКА потерпел лишь одно поражение

Московский ПБК ЦСКА завершил плей-офф Единой лиги ВТБ с одним поражением. Армейцы уступили «Локомотиву-Кубань» в первом матче полуфинальной серии (88:97 ОТ), после чего выиграли четыре матча подряд и вышли в финал.

В финальной серии ЦСКА разгромил УНИКС со счётом 4-0, одержав победы во всех матчах: 91:63, 102:89, 86:74, 102:76.

ЦСКА выиграл 13-й чемпионский титул в истории Единой лиги и третий подряд. УНИКС завершил сезон с серебряными медалями. «Локомотив-Кубань» продолжает борьбу за третье место с «Зенитом» (счёт в серии 2-2). Их следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 12 июня. Начало игры — в 13:00 мск.