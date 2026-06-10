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В плей-офф-2026 ЦСКА потерпел лишь одно поражение

В плей-офф-2026 ЦСКА потерпел лишь одно поражение
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Московский ПБК ЦСКА завершил плей-офф Единой лиги ВТБ с одним поражением. Армейцы уступили «Локомотиву-Кубань» в первом матче полуфинальной серии (88:97 ОТ), после чего выиграли четыре матча подряд и вышли в финал.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

В финальной серии ЦСКА разгромил УНИКС со счётом 4-0, одержав победы во всех матчах: 91:63, 102:89, 86:74, 102:76.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

ЦСКА выиграл 13-й чемпионский титул в истории Единой лиги и третий подряд. УНИКС завершил сезон с серебряными медалями. «Локомотив-Кубань» продолжает борьбу за третье место с «Зенитом» (счёт в серии 2-2). Их следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 12 июня. Начало игры — в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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