«Кубок наш». ПБК ЦСКА опубликовал видео с трофеем после победы в плей-офф Единой лиги

Московский ПБК ЦСКА после победы в финальной серии Единой лиги ВТБ над УНИКСом со счётом 102:76 (20:27, 30:22, 24:12, 28:15) опубликовал видео с чемпионским трофеем.

Права на видео принадлежат АНО «Единая Баскетбольная Лига». Посмотреть ролик можно в Телеграм-канале ПБК ЦСКА.

«Кубок наш!» — подписано видео в официальном телеграм-канале команды.

ЦСКА в четвёртом матче финальной серии плей-офф Единой лиги в Казани разгромил УНИКС и завершил серию со счётом 4-0, выиграв 13-й чемпионский титул в истории чемпионата. УНИКС, в свою очередь, завоевал шестое серебро в своей истории, в активе команды одно чемпионство — в сезоне-2022/2023.