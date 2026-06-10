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«Кубок наш». ПБК ЦСКА опубликовал видео с трофеем после победы в плей-офф Единой лиги

«Кубок наш». ПБК ЦСКА опубликовал видео с трофеем после победы в плей-офф Единой лиги
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Московский ПБК ЦСКА после победы в финальной серии Единой лиги ВТБ над УНИКСом со счётом 102:76 (20:27, 30:22, 24:12, 28:15) опубликовал видео с чемпионским трофеем.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

Права на видео принадлежат АНО «Единая Баскетбольная Лига». Посмотреть ролик можно в Телеграм-канале ПБК ЦСКА.

«Кубок наш!» — подписано видео в официальном телеграм-канале команды.

ЦСКА в четвёртом матче финальной серии плей-офф Единой лиги в Казани разгромил УНИКС и завершил серию со счётом 4-0, выиграв 13-й чемпионский титул в истории чемпионата. УНИКС, в свою очередь, завоевал шестое серебро в своей истории, в активе команды одно чемпионство — в сезоне-2022/2023.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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