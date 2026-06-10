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Мело Тримбл стал MVP плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026

Мело Тримбл стал MVP плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026
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Разыгрывающий защитник ЦСКА Мело Тримбл признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

Американский баскетболист помог армейцам завоевать чемпионский титул. В 12 матчах плей-офф Тримбл набирал в среднем 21 очко, делал 2,4 подбора и 3,7 передачи, 1,1 перехвата с коэффициентом эффективности «+22,8» за игру. Также игрок реализовывал 56% двухочковых бросков и 28% трёхочковых.

ЦСКА завершил плей-офф с 11 победами и одним поражением. Единственный матч армейцы проиграли «Локомотиву-Кубань» в полуфинальной серии. В финале команда Андреаса Пистиолиса всухую обыграла УНИКС со счётом 4-0.

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