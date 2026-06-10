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Подопечные Пистиолиса впервые с 2019 года выиграли регулярный сезон и плей-офф Единой лиги

ЦСКА впервые с 2019 года выиграл регулярный чемпионат и плей-офф Единой лиги
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Московский ПБК ЦСКА под руководством главного тренера грека Андреаса Пистиолиса впервые с 2019 года выиграл и регулярный чемпионат, и плей-офф Единой лиги ВТБ.

Армейцы заняли первое место в регулярном сезоне-2025/2026 с 37 победами в 40 матчах. В плей-офф ЦСКА сперва прошёл «Енисей» (3-0), затем — в полуфинале «Локомотив-Кубань» (4-1) и в финале одолел УНИКС со счётом 4-0, выиграв 13-й чемпионский титул в истории Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

В 2019 году ЦСКА также выиграл регулярный чемпионат и плей-офф. В финале армейцы обыграли «Химки» со счётом 3-0. Это был пятый титул под руководством Димитриса Итудиса. В том же сезоне ЦСКА выиграл Евролигу.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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