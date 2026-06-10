ЦСКА впервые с 2019 года выиграл регулярный чемпионат и плей-офф Единой лиги

Московский ПБК ЦСКА под руководством главного тренера грека Андреаса Пистиолиса впервые с 2019 года выиграл и регулярный чемпионат, и плей-офф Единой лиги ВТБ.

Армейцы заняли первое место в регулярном сезоне-2025/2026 с 37 победами в 40 матчах. В плей-офф ЦСКА сперва прошёл «Енисей» (3-0), затем — в полуфинале «Локомотив-Кубань» (4-1) и в финале одолел УНИКС со счётом 4-0, выиграв 13-й чемпионский титул в истории Единой лиги.

В 2019 году ЦСКА также выиграл регулярный чемпионат и плей-офф. В финале армейцы обыграли «Химки» со счётом 3-0. Это был пятый титул под руководством Димитриса Итудиса. В том же сезоне ЦСКА выиграл Евролигу.