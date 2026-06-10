Курбанов: мы показали, насколько хорошо были готовы к этому финалу

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу клуба над УНИКСом, которая принесла москвичам 13-й чемпионский титул.

«Я выхожу играть за свою команду, своих болельщиков, за свою семью. За этот клуб. Всё остальное уже мелочи. Мы готовились к УНИКСу на протяжении всех четырёх матчей, не делим команду на Стюарта, Шведа или Рейнольдса.

Это единый коллектив, очень сильный. УНИКС — прекрасная команда, мы готовились ко всем игрокам. Не всё у ребят получилось, но это сильная команда. Показали, насколько хорошо играем в первую очередь, насколько были готовы к этому финалу», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.