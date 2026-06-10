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Курбанов: мы показали, насколько хорошо были готовы к этому финалу

Курбанов: мы показали, насколько хорошо были готовы к этому финалу
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Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу клуба над УНИКСом, которая принесла москвичам 13-й чемпионский титул.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«Я выхожу играть за свою команду, своих болельщиков, за свою семью. За этот клуб. Всё остальное уже мелочи. Мы готовились к УНИКСу на протяжении всех четырёх матчей, не делим команду на Стюарта, Шведа или Рейнольдса.

Это единый коллектив, очень сильный. УНИКС — прекрасная команда, мы готовились ко всем игрокам. Не всё у ребят получилось, но это сильная команда. Показали, насколько хорошо играем в первую очередь, насколько были готовы к этому финалу», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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