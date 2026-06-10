Пистиолис выделил ключевой аспект, который позволил ЦСКА стать чемпионом Единой лиги

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой армейцы разгромили УНИКС (4-0).

«Ключевой аспект — наша стабильность. Мы очень грамотно подошли к этой серии… Люди видят только одну серию, только финал, но для нас она стала итогом всего того, что мы делали весь сезон. Работали ради этого. Готовились к этому, всё очень красиво сошлось в конце. Так что дело не в финале, а в каждом моменте до него, который привёл нас сюда.

У нас был полуфинал, который мы начали с поражения. Всё могло пойти по-разному, но сплотились, держались вместе и очень хорошо ответили. И с того момента мы поймали импульс, который сделал нас неудержимыми», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.