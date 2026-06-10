Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис выделил ключевой аспект, который позволил ЦСКА стать чемпионом Единой лиги

Пистиолис выделил ключевой аспект, который позволил ЦСКА стать чемпионом Единой лиги
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой армейцы разгромили УНИКС (4-0).

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«Ключевой аспект — наша стабильность. Мы очень грамотно подошли к этой серии… Люди видят только одну серию, только финал, но для нас она стала итогом всего того, что мы делали весь сезон. Работали ради этого. Готовились к этому, всё очень красиво сошлось в конце. Так что дело не в финале, а в каждом моменте до него, который привёл нас сюда.

У нас был полуфинал, который мы начали с поражения. Всё могло пойти по-разному, но сплотились, держались вместе и очень хорошо ответили. И с того момента мы поймали импульс, который сделал нас неудержимыми», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА впервые с 2019 года выиграл регулярный чемпионат и плей-офф Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android